Укравтодор відремонтував один з мостів на Харківщині, що встояв попри російські обстріли

Міст через річку Сіверський Донець, що відремонтували влітку 2021 року, витримав російські обстріли попри неодноразове влучання снарядів.
Фото переправи опублікував “Укравтодор”. Цей міст розташований на трасі Н-26 Чугуїв — Мілове.
“З лютого по червень окупанти неодноразово влучали снарядами у міст. Було зруйновано тротуар мосту, а уламками від снарядів знищено сучасне автономне освітлення. Дорожники замінили балку для безпечного руху автотранспорту”, — йдеться у повідомленні компанії.
Внаслідок повномасштабного російського вторгнення на Харківщині було зруйновано 24 мостів та переправ.
“На 17 з них дорожники вже працюють. Вісім тимчасових переправ вже функціонують, ще п’ять — зводимо”, повідомили в “Укравтодорі”.