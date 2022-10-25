Суспільство

Укравтодор відремонтував один з мостів на Харківщині, що встояв попри російські обстріли

25 Жовтня 2022 15:08
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Міст через річку Сіверський Донець, що відремонтували влітку 2021 року, витримав російські обстріли попри неодноразове влучання снарядів.

Фото переправи опублікував “Укравтодор”. Цей міст розташований на трасі Н-26 Чугуїв — Мілове.

“З лютого по червень окупанти неодноразово влучали снарядами у міст. Було зруйновано тротуар мосту, а уламками від снарядів знищено сучасне автономне освітлення. Дорожники замінили балку для безпечного руху автотранспорту”, — йдеться у повідомленні компанії.

Внаслідок повномасштабного російського вторгнення на Харківщині було зруйновано 24 мостів та переправ.

“На 17 з них дорожники вже працюють. Вісім тимчасових переправ вже функціонують, ще п’ять — зводимо”, повідомили в “Укравтодорі”.


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