Суспільство

У ЗСУ назвали ім’я військового, якого росіяни розстріляли після слів «Слава Україні!»

7 Березня 2023 12:39
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війна

За попередньою інформацією, загиблим від рук окупантів за вигук “Слава Україні!” є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Шадура.

“Вчора в соціальних мережах та засобах масової інформації було оприлюднено відеозапис розстрілу військовослужбовця Збройних Сил України, якого російські окупанти стратили після його слів “Слава Україні!”

За попередніми даними, загиблим є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура”, – повідомляє пресслужба бригади.

Вказано, що Тимофій Шадура вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі міста Бахмут.

Наразі тіло нашого військовослужбовця знаходиться на тимчасово окупованій території.

У бригаді наголошують, що остаточне підтвердження щодо особи буде встановлено після повернення тіла та проведення відповідних експертиз.


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