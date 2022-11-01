Суспільство

У північних та центральних регіонах України вимикатимуть світло

1 Листопада 2022 09:53
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електроенергія

Через пошкодження інфраструктурних об’єктів внаслідок російських обстрілів 1 листопада для всіх категорій споживачів обмежуватимуть електропостачання.

Світло вимикатимуть у центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах країни.

“Тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян”, — повідомили в Укренерго.


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