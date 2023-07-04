Суспільство

У підрозділі Kraken прокоментували удар РФ по Первомайському під час прощання із загиблим

4 Липня 2023 19:19
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війна

Удар РФ по Первомайському вдень 4 липня стався поблизу місця прощання з полеглим у боях на Донеччині Олегом Фадєєнком.

Про це повідомив командир розвід-диверсійного батальйону Kraken Сергій Величко.

“Росіяни, говорите про вашу честь, про ваші моральні цінності — ми вже давно забули, бо їх немає. Але коли ви стріляєте по точці прощання із загиблим бійцем, який з честю відстоював українські землі — це не те що нікчемно… Вам нема прощення, за нами — тільки помста, помста за всіх загиблих”, — сказав Величко.

Обстріл Первомайського та прощання із загиблим військовослужбовцем пов’язав також начальник штабу спецпідрозділу Kraken Костянтин Немічев.

“Нічого нового. Ніякої честі. Замість того щоб, воювати з військовими, вони продовжують бити по цивільному населенню. Влучання було в будинок неподалік від місця проведення заходу. Проте, те що це був цілеспрямований удар по людях, які прийшли попрощатися з Олегом, сумнівів нема, адже за весь час війни це третє влучання по місту”, — написав він.


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