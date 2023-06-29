У найближчі дні в більшості регіонів України короткочасні дощі, місцями грози

У п’ятницю, 30 червня, вночі у східних, більшості північних і Полтавській областях місцями невеликий дощ. На решті території без опадів, повідомляє Укргідромецентр.

Удень в Україні короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°. Удень 20-25°, у південно-західній частині 24-29°. У Карпатах уночі 6-11°, вдень 15-20°.

У Києві в ніч на п’ятницю невеликий дощ, удень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.

У суботу, 1 липня, вночі в Криму, вдень у західних і Житомирській областях грозові дощі, на решті території без опадів.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°. Удень 24-29°, у південних областях до 32°, у більшості західних областей 21-26°.

У Києві в суботу без опадів, вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.