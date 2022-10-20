У Миколаєві минулої ночі підірвали радянський пам’ятник чекістам

У Миколаєві минулої ночі підірвали пам’ятник радянським міліціонерам (чекістам), який раніше намагалися знести активісти.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Епічно. Російські окупанти вирішили щойно питання з пам’ятником”, – написав Кім.

Трохи згодом він зазначив, що якщо постамент підірвали, то буде проведено розслідування.

“Якщо це підрив – відповідатимуть згідно із законом. Хто б це не був”, – зауважив голова ОВА.

Пам’ятник на одній з центральних вулиць міста встановили на честь 60-річчя радянської міліції, але в народі його називали «пам’ятник чекістам». Тому його планували знести ще у 2016 році в рамках процесу декомунізації, але не сталося.

Тиждень тому група активістів намагалася зробити це самотужки, проте їм завадили прибічники скульптури, які називали себе ветеранами МВС.

Начальник управління культури Миколаївської міськради Юрій Любаров, у свою чергу, повідомив, що законних підстав для демонтажу пам’ятника наразі немає, потрібен дозвіл Міністерства культури України.