У Харкові посилиться спека

У Харкові та області на вихідних 19 та 20 серпня посилиться спека до 35°.

Про це повідомив регіональний гідрометцентр.

Погода у Харкові та області на 19 серпня:

Мінлива хмарність;

Без опадів;

Вітер північно-східний, 5-10 м/с;

Температура повітря у Харківській області: вночі 15-20°, вдень 29-34°;

Температура повітря у Харкові: вночі 17-19°, вдень 30-32°.

Прогноз погоди на 20 серпня для Харківщини: