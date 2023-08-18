У Харкові посилиться спека

У Харкові та області на вихідних 19 та 20 серпня посилиться спека до 35°.
Про це повідомив регіональний гідрометцентр.
Погода у Харкові та області на 19 серпня:
- Мінлива хмарність;
- Без опадів;
- Вітер північно-східний, 5-10 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі 15-20°, вдень 29-34°;
- Температура повітря у Харкові: вночі 17-19°, вдень 30-32°.
Прогноз погоди на 20 серпня для Харківщини:
- Мінлива хмарність;
- Без істотних опадів;
- Вітер північно-східний, 5-10 м/с;
- Температура повітря: вночі 17-22°, вдень 30-35°.