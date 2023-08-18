Суспільство

У Харкові посилиться спека

18 Серпня 2023 15:17
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У Харкові та області на вихідних 19 та 20 серпня посилиться спека до 35°.

Про це повідомив регіональний гідрометцентр.

Погода у Харкові та області на 19 серпня:

  • Мінлива хмарність;
  • Без опадів;
  • Вітер північно-східний, 5-10 м/с;
  • Температура повітря у Харківській області: вночі 15-20°, вдень 29-34°;
  • Температура повітря у Харкові: вночі 17-19°, вдень 30-32°.

Прогноз погоди на 20 серпня для Харківщини:

  • Мінлива хмарність;
  • Без істотних опадів;
  • Вітер північно-східний, 5-10 м/с;
  • Температура повітря: вночі 17-22°, вдень 30-35°.

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