Суспільство

У Харкові більшість споживачів залишаються без електрики

10 Березня 2023 08:12
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електроенергія

У Харкові внаслідок російського ракетного обстрілу без електрики залишається більша частина міста.

Про це повідомив журналістам речник “Харківобленерго” Володимир Скічко.

За його даними, станом на 7:00 п’ятниці, 10 березня, в Харкові заживлена критична інфраструктура та споживачі, які отримують електрику цими лініями. Водночас, Харківська область уже зі світлом, окрім Вовчанської, Золочівської та частково Дергачівської громад.

Харківський метрополітен працює у якості тимчасового укриття. Про відновлення перевезення пасажирів обіцяють повідомити додатково.

Вчора, 9 березня, російська терористична армія завдала 15 ракетних ударів по житлу та енергетичній інфраструктурі в Харківській області. У Харкові електрика, зв’язок, опалення та водопостачання зникла близько 4:00.


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