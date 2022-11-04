У “Харківобленерго” оприлюднили графік погодинних відключень на 7-13 листопада

З 7 листопада в обленерго оновили час 12 черг відключень електроенергії в Харкові та області.

Новий графік погодинних відключень опублікувати на сайті “Харківобленерго” 4 листопада.

З 7 по 13 листопада черги відключення будуть за наступним графіком:

1 черга: 08:00 — 11:00

2 черга: 9:00 — 12:00

3 черга: 10:00 — 13:00

4 черга: 11:00 — 14:00

5 черга: 12:00 — 15:00

6 черга: 13:00 — 16:00

7 черга: 14:00 — 17:00

8 черга: 15:00 — 18:00

9 черга: 17:00 — 20:00

10 черга: 18:00 — 21:00

11 черга: 19:00 — 22:00

12 черга: 07:00 — 10:00

Повний графік опубліковано на сайті обленерго — дивіться за посиланням.

“Просимо наших споживачів з розумінням поставитися до можливих відхилень у відключеннях. Все це обумовлено агресією з боку Російської Федерації та її атаками на енергетичні об’єкти України”, — зазначила речниця обленерго Марина Шевченко.