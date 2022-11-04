Суспільство

У “Харківобленерго” оприлюднили графік погодинних відключень на 7-13 листопада

4 Листопада 2022 11:58
117
електроенергія

З 7 листопада в обленерго оновили час 12 черг відключень електроенергії в Харкові та області.

Новий графік погодинних відключень опублікувати на сайті “Харківобленерго” 4 листопада.

З 7 по 13 листопада черги відключення будуть за наступним графіком:

  • 1 черга: 08:00 — 11:00
  • 2 черга: 9:00 — 12:00
  • 3 черга: 10:00 — 13:00
  • 4 черга: 11:00 — 14:00
  • 5 черга: 12:00 — 15:00
  • 6 черга: 13:00 — 16:00
  • 7 черга: 14:00 — 17:00
  • 8 черга: 15:00 — 18:00
  • 9 черга: 17:00 — 20:00
  • 10 черга: 18:00 — 21:00
  • 11 черга: 19:00 — 22:00
  • 12 черга: 07:00 — 10:00

Повний графік опубліковано на сайті обленерго — дивіться за посиланням.

“Просимо наших споживачів з розумінням поставитися до можливих відхилень у відключеннях. Все це обумовлено агресією з боку Російської Федерації та її атаками на енергетичні об’єкти України”, — зазначила речниця обленерго Марина Шевченко.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
4 Листопада 2022 11:58
117

У “Харківобленерго” оприлюднили графік погодинних відключень на 7-13 листопада

4 Листопада 2022 15:11
3

Рада ухвалила зміни до закону про мобілізацію щодо “другого фронту”
4 Листопада 2022 13:02
14

У Харківській області зібрали майже 1,5 млн тонн врожаю
4 Листопада 2022 10:30
59

Ворог атакував Миколаїв: зруйновані склади, згоріли 10 автівок
4 Листопада 2022 09:26
89

Росія відновлює практику загороджувальних загонів, – британська розвідка

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Большая несвоевременная глупость

Юрій БУТУСОВ

Одна з найкращих диверсійних операцій ГУР МО під час війни

Александр КИРШ

Цивилизация: проверка на вшивость 

Александр КИРШ

Китай теряет редчайшую возможность очень существенно увеличить свою территорию

Віталій ПОРТНИКОВ

Мощи князя Потемкина

Александр КИРШ

Исторический феномен: нашествие на коленях

усі думки