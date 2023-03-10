Суспільство

У “Дії” запустили нове опитування про перейменування Південної залізниці

10 Березня 2023 12:16
33
читать на русском →
укрзалізниця, дія

У новому опитуванні в “Дії” українцям пропонують обрати нову назву для Південної залізниці.

Про це повідомив віцепрем’єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Ви вже обрали в Дії нову назву для Південно-Західної залізниці. Проголосували 1,1 млн українців. З них — понад 417,2 тисяч за варіант Центральна залізниця.

Тепер час розібратися з Південною залізницею. Заходьте в Дію та обирайте нову назву. Там є 4 варіанти. Опитування триватиме до 17 березня”, – повідомив Федоров,

Він нагадав, що Південно-Західну та Південну гілки Укрзалізниці назвали ще за географічною прив’язкою до російської імперії, хоча територіально вони розташовані в інших регіонах.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
10 Березня 2023 13:24
27

До Києва приїхала прем’єрка Фінляндії. Разом із Зеленським вшанували пам’ять загиблого Героя України Да Вінчі
10 Березня 2023 15:10
0

В “Дію” повертаються штрафи автофіксації
10 Березня 2023 13:13
43

Супутники Maxar показали, як виглядає Бахмут
10 Березня 2023 12:31
67

Британська розвідка пояснила великий інтервал між ракетними ударами РФ
10 Березня 2023 12:20
26

У Харкові за ніч заживили близько 60% споживачів — Терехов
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Укус Путина
Александр КИРШ

“Ошибочное” убийство любого путинского двойника: последствия
Денис КАЗАНСКИЙ

Неимоверная история происходит в Донецке
Александр КИРШ

Мордор, Запад и КНР готовятся предложить Украине «ничью»
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Психологическая усталость от войны
Александр КИРШ

Новое послание директора мордора:
шантаж разложением и секретная часть
усі думки