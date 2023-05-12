У Чорному морі знаходяться два ракетоносії із загальним залпом до 12 ракет типу Калібр

Країна-терорист РФ у п’ятницю, 12 травня, тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі два ракетоносії із загальним залпом до 12 ракет типу Калібр.

Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування Південь.

“Ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі один надводний і один підводний ракетоносій”, – йдеться в повідомленні.

У командуванні додали, що напоготові до пусків може бути до 12 ракет типу Калібр.

«Рівень ракетної небезпеки – підвищений», – йдеться у повідомленні.

Командування також закликало українців не ігнорувати сигнали тривоги.