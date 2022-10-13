У Білгороді уламок ракети обрушив частину багатоповерхівки

У Білгороді отримав пошкодження багатоповерховий житловий будинок. Перед цим у місті спрацювала ППО, випливає із повідомлення мера міста Антона Іванова.

«Сьогодні знову спрацювало ППО. Є пошкодження у будинку на вул. Губкіна, 42г», – заявив він.

Раніше медіа повідомили про обвал частини будинку внаслідок влучення уламків ракети. Інформації про постраждалих наразі немає.

Губернатор В’ячеслав Гладков заявив, що місто обстріляли ЗСУ та «працює ППО». За його словами, «частина снаряда, що не розірвалася, впала на спортивний майданчик ліцею №32». Він також повідомив про руйнування на території школи у селі Красне; школу було переведено на дистанційне навчання.