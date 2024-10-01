Кримінал

Росіяни вкотре завдали масованих ударів по Запоріжжю
1 Жовтня 2024 12:30
читать на русском →

Російські окупаційні війська атакували Запоріжжя, попередньо, нанесено 6 ударів. 

Про це повідомив керівника ОВА Іван Федоров.

“Поцілили по житлових кварталах та обʼєктах інфраструктури. На зараз відомо про двох поранених. Інформація щодо руйнувать та стану людей уточнюється”, – повідомив Федоров.

Також Федоров опублікував фото наслідків удару, на оприлюдненій світлині видно що одна з бомб влучила у верхній поверх багатоповерхівки.

UPD 13:00 Одна людина загинула, кількість постраждалих зросла до 7.

“Ворог поцілив у п’ятнадцятиповерхівку. Частково зруйновані верхні поверхи та пошкоджений фасад будинку, 25 автомобілів. Надзвичайники деблокували двох людей з ліфта, які після огляду медиків відмовилися від госпіталізації”, – повідомили у ДСНС.

Крім того, значних руйнувань зазнали приватні будинки та господарчі споруди в одному із районів міста. Сталося декілька загорянь.

Тривають пошукові та аварійно-рятувальні роботи.

Наслідки російських ударів по Запоріжжю / Фото: Запорізька ОВА, ДСНС

Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
1 Жовтня 2024 15:15

Естонія надаватиме Україні військову допомогу за рахунок власної оборонної промисловості – Певкур
1 Жовтня 2024 14:23

Кабмін дозволив військовим частинам самостійно мобілізувати людей без участі ТЦК
1 Жовтня 2024 12:30

Росіяни вкотре завдали масованих ударів по Запоріжжю
1 Жовтня 2024 11:40

Столтенберг офіційно передав повноваження генсека НАТО Рютте
1 Жовтня 2024 11:18

СБУ затримала російського кілера, який хотів вбити посадовця Мелітопольської міськради
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
усі думки