Росіяни вкотре завдали масованих ударів по Запоріжжю

Російські окупаційні війська атакували Запоріжжя, попередньо, нанесено 6 ударів.

Про це повідомив керівника ОВА Іван Федоров.

“Поцілили по житлових кварталах та обʼєктах інфраструктури. На зараз відомо про двох поранених. Інформація щодо руйнувать та стану людей уточнюється”, – повідомив Федоров.

Також Федоров опублікував фото наслідків удару, на оприлюдненій світлині видно що одна з бомб влучила у верхній поверх багатоповерхівки.

UPD 13:00 Одна людина загинула, кількість постраждалих зросла до 7.

“Ворог поцілив у п’ятнадцятиповерхівку. Частково зруйновані верхні поверхи та пошкоджений фасад будинку, 25 автомобілів. Надзвичайники деблокували двох людей з ліфта, які після огляду медиків відмовилися від госпіталізації”, – повідомили у ДСНС.

Крім того, значних руйнувань зазнали приватні будинки та господарчі споруди в одному із районів міста. Сталося декілька загорянь.

Тривають пошукові та аварійно-рятувальні роботи.