Тревел-пригоди без зайвого клопоту

Проводити відпустку в колі сім’ї та друзів завжди весело! Надзвичайно зближує подолати разом гірський перевал, пройти лісовими стежками, посмакувати їжу з багаття. Для довготривалих прогулянок на природі краще обрати туристичні тури. Під пильним наглядом досвідчених інструкторів насолоджуватися активним відпочинком безпечніше.

Для подорожей треба ретельно підготуватися. Знайти відповідне вбрання та необхідне приладдя. Фірмовий магазин спортивного одягу Sport City, крім текстильних товарів, має купу туристичних аксесуарів. Але що потрібно взяти обов’язково?

Формуємо образ справжнього мандрівника

Все починається з екіпірування та взуття. Тривалі піші переходи вимагають значних зусиль. Одяг повинен мати натуральну основу, швидко висихати, не затримувати неприємний запах. Літні речі та зимові костюми обирайте лише від спортивних брендів. Вони легкі, бо відразу розраховані на фізичну активність. Це стосується і взуття, шкарпеток, головних уборів.

Важливо знайти гарний місткий рюкзак з широкими лямками. Перед покупкою перевірте шви, замки. Найбільш популярні бренди серед бувалих вояжерів:

Columbia;

Adidas;

Nike;

Radder;

Under Armour.

Крім води, харчів, павербанків та аптечки, обов’язково візьміть таблетки для очищення води, мисливські сірники та золотисту зігрівальну плівку. На відкритому повітрі навіть влітку ввечері та вночі прохолодно. Доречно покласти засоби захисту від комах, водовідштовхувальний спрей для тканин.

Навіщо ходити в туристичні тури?

Міська метушня виснажує. Єднання з природою очищує розум та заспокоює. Піднятися на вершину гори чи пропливти бурхливою рікою рівноцінно перемозі. Вона у два рази солодша, коли її розділяють з тобою близькі люди.

Командні походи вчать розуміти власні потреби, оцінити важливість дружньої підтримки. Яскраві емоції, пережиті разом, налагоджують стосунки. В кожного мандрівника є свої цілі. Незалежно від ритму життя знаходьте час на відпочинок. Серед мальовничих безкрайніх краєвидів так приємно будувати плани на майбутнє.