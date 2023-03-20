Суспільство

Тактично ситуація під Авдіївкою нагадує те, що відбувається з обороною Бахмуту, – британська розвідка

20 Березня 2023 10:05
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війна

Британська розвідка відзначила тактичну схожість ситуації, яка складається під Авдіївкою, із обороною Бахмуту.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Аналітики розвідки зауважують, що тактично ситуація під Авдіївкою нагадує те, що відбувається з обороною Бахмуту – українські військові продовжують організовану оборону міста, але їхні шляхи постачання під дедалі більшою загрозою через те, що російські війська намагаються зайти з флангів.

“За останні три тижні “повзучий” наступ російських сил досягнув певних успіхів”, – зазначають в огляді.

За інформацією розвідки, під Авдіївкою у бойових діях з російського боку задіяний переважно 1-й армійський корпус маріонеткової “ДНР”, для багатьох із них це добре знайома місцевість. Сама Авдіївка зазнала великих руйнувань.

“Територію Авдіївського коксохімічного заводу, найімовірніше, розглядатимуть як особливо зручне для ведення оборони місце у подальших бойових діях”, – додають в огляді.


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