Ситуація на фронті: за добу відбулось 20 бойових зіткнень

Російські окупанти зосередили свої зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 20 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

Протягом доби росіяни завдали масованого ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 3 крилаті ракети “Калібр”, 5 крилатих ракет “Іскандер-К”, 4 крилаті ракети Х-22, 7 крилатих ракет “Онікс”, 19 БпЛА типу “Shahed”.

ППО, зі свого боку, знищила: 2 крилаті ракети “Калібр”, 3 крилаті ракети наземного базування “Іскандер-К” та 13 ударних БпЛА типу “Shahed”.

Крім того, ворог завдав 40 авіаційних ударів та здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали промислові об’єкти, житлові будинки та інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

Українські воїни продовжуються наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

“Авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження ворожого особового складу. Також, нашими захисниками було знищено 1 розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня”, – відзначає Генштаб.

Підрозділи ракетних військ й артилерії протягом доби уразили 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію РЕБ ворога.