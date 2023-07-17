Суспільство

Ситуація на фронті: ворог зосередився на п’яти напрямках

17 Липня 2023 19:17
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війна

Українські військові просуваються на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а також знищили два ворожі “Сонцепеки”. Росіяни ж намагаються наступати на Донбасі та під Куп’янськом у Харківській області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом доби Російська Федерація завдала 5 ракетних ударів із ЗРК С-300.

Крім того, ворог завдав 34 авіаційних удари та здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені діти та дорослі мирні люди, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.

В місті Нова Каховка Херсонської області, російські окупанти безжально масово виселяють усіх місцевих, які проживають вздовж берега Дніпра, з власних помешкань разом з дітьми на вулицю. Оселі мирних громадян України займають військові підрозділи загарбників.

Попередньо, в Новій Каховці та Каховці російські окупанти вимкнули мобільний зв’язок та дротове кабельне інтернет з’єднання. Таким чином вони намагаються унеможливити фіксацію та оприлюднення злочинів російських військ. Проводять допити та катують патріотично налаштованих громадян України.

Авіація сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Протягом доби нашими захисниками було знищено 3 ударних БпЛА противника типу “Шахед-136”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 2 важких вогнеметних системи залпового вогню ТОС-1А “Сонцепьок”, 22 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 1 склад боєприпасів та станцію РЕБ російських окупантів.


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