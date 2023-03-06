Суспільство

Сили ППО вночі в небі Дніпропетровської області збили чотири безпілотники

6 Березня 2023 08:30
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війна

Російські війська сьогодні вночі, 6 березня, атакували Дніпропетровську область за допомогою безпілотників. Сили ППО знищили всі 4 дрони.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Вночi ворог атакував Дніпропетровщину чотирма безпілотниками. Проте наші героїчні військовi з Пiвденного командування “Схiд” їх знищили. Ймовiрно, це були Shahed”, – йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської ОВА.

Також повідомляється, що ворожі дрони-камікадзе заходили на територію Дніпропетровської області з боку Нікопольського району, там вони були знищені.


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