Сили оборони уразили одразу три російських танки Т-90М під Бахмутом

Українські військові змогли відбити бронетанковий напад російських військ завдяки своєчасній роботі аеророзвідки. Події відбувались під Бахмутом.

Російські війська намагались піти в контратаку на українських військових в Донецькій області. Проте їхня спроба провалилась. Захисники розбили бронетанкову колону окупантів.

Ворог втратив три танки Т-90М “Прорив”, бойову машину піхоти та тягач МТ-ЛБ.

На записі можна побачити скупчення підбитої техніки загарбників.

A breakthrough has failed.

Three Russian T-90M "Breakthrough" tanks, a transporter-tractor MT-LB and an IFV are knocked out and abandoned near the village of Andriivka, Donetsk region. pic.twitter.com/V1QhCxeGo7