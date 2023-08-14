Суспільство

Сили оборони уразили одразу три російських танки Т-90М під Бахмутом Українські військові змогли відбити бронетанковий напад російських військ завдяки своєчасній роботі аеророзвідки. Події відбувались під Бахмутом. Російські війська намагались піти в контратаку на українських військових в Донецькій області. Проте їхня спроба провалилась. Захисники розбили бронетанкову колону окупантів. Ворог втратив три танки Т-90М “Прорив”, бойову машину піхоти та тягач МТ-ЛБ. На записі можна побачити скупчення підбитої техніки загарбників. A breakthrough has failed.

Three Russian T-90M "Breakthrough" tanks, a transporter-tractor MT-LB and an IFV are knocked out and abandoned near the village of Andriivka, Donetsk region. pic.twitter.com/V1QhCxeGo7 — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 14, 2023



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