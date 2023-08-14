Суспільство

Сили оборони уразили одразу три російських танки Т-90М під Бахмутом

14 Серпня 2023 15:31
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Українські військові змогли відбити бронетанковий напад російських військ завдяки своєчасній роботі аеророзвідки. Події відбувались під Бахмутом.

Російські війська намагались піти в контратаку на українських військових в Донецькій області. Проте їхня спроба провалилась. Захисники розбили бронетанкову колону окупантів.

Ворог втратив три танки Т-90М “Прорив”, бойову машину піхоти та тягач МТ-ЛБ.

На записі можна побачити скупчення підбитої техніки загарбників.


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