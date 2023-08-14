Суспільство

Сили оборони продовжують звільнення Урожайного, – Маляр

14 Серпня 2023 16:30
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війна

На Півдні Сили оборони України продовжують ведення  наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

“В напрямку Урожайне, південніше та південно-східніше Старомайорське Донецької області мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

В ході наступальних дій Сили оборони таврійського напрямку продовжують звільнення н.п. Урожайне”, – зазначила Маляр.

На сході також тривають бої, ворог наступає.

“Зараз на Сході фіксується певне зменшення кількості обстрілів та використаних ворогом боєприпасів, але це не означає, що ворог відступи від своїх планів. Ворог наразі перегруповується та намагається відновити втрачені спроможності”, – додала Маляр.


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Сили оборони продовжують звільнення Урожайного, – Маляр
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