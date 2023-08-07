Суспільство

Сили оборони ліквідували вже понад 250 тисяч російських окупантів Сили оборони України з 24 лютого 2022 року по 7 серпня 2023 року ліквідували близько 250 240 російських загарбників, зокрема, 540 осіб – за минулу добу. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ. особового складу ‒ близько 250240 (+540) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4244 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 8270 (+8) од,

артилерійських систем – 4977 (+12) од,

РСЗВ – 709 (+4) од,

засоби ППО ‒ 467 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 311 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4154 (+28),

крилаті ракети ‒ 1377 (+18),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7451 (+10) од,

спеціальна техніка ‒ 735 (+1).



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