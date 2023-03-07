Що таке КАСКО для юридичних осіб

Страхування КАСКО можуть оформити як фізичні, так і юридичні особи. Це добровільний вид страхового полісу, тобто кожен власник автотранспорту сам вирішує, чи оформлювати йому таку угоду. На відміну від автоцивілки, де покриваються зобов’язання перед третіми особами, страхові виплати КАСКО покривають збитки саме страхувальника.

Страхування КАСКО для юридичних осіб можна оформити в компанії «ПЗУ Україна». Більше інформації про послугу можна дізнатися на сайті: https://www.pzu.com.ua/corporate/autoparky/kasko.html.

Особливості КАСКО для юридичних осіб: транспортні засоби, страхові випадки, вартість

Юридична особа може оформити КАСКО практично для будь-якого транспортного засобу:

легкового автомобіля;

автобуса;

вантажівки;

причепа або напівпричепа;

спецтехніки;

мотоцикла.

Також страхуванню може підлягати не тільки транспортний засіб, а й обладнання, що на ньому встановлене.

Що стосується страхових випадків, то за страховим договором можуть покриватися збитки від зовсім різних ситуацій. Найчастіше це дорожньо-транспортна пригода, але КАСКО також може покривати майнові втрати від пожеж і вибухів, стихійних лих, протиправних дій третіх осіб, падіння різноманітних важких предметів на транспорт.

Вартість страхування також відрізняється. Вона залежить від кількості транспортних засобів, їхнього типу, а також характеру використання.

Чому варто оформити КАСКО для юридичних осіб у «ПЗУ Україна»

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» ‒ це одна із найбільших страхових компаній у нашій країні. Тут ви незмінно можете розраховувати на послуги високої якості, а також на різноманітні додаткові переваги:

Страхові виплати без поліції при оформленні європротоколу. Короткий термін виплат. У середньому цього року це 16 днів з моменту звернення. Послуги аварійного комісара. Він допоможе у заповненні необхідних документів та у спілкуванні з поліцією. Сервіс «PZU Assistance». Це цілодобова служба, яка може викликати евакуатор, аварійного комісара, забезпечити надання медичних послуг або ж просто проінформувати клієнта стосовно певних ситуацій.

Компанія «ПЗУ Україна» не висуває додаткових вимог щодо водіїв. Страхування може бути однаково оформлено незалежно від стажу, віку та фізичного стану водія.

Страхування «КАСКО» ‒ це надійний спосіб захистити власні інтереси на дорозі. Разом із ним ви зможете розраховувати на відшкодування збитків внаслідок багатьох неприємних ситуацій.