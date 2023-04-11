Суспільство

Росіяни посилили мінування під окупованим Енергодаром

11 Квітня 2023 17:03
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окупація

Російські окупанти тепер мінують не лише берегову лінію та територію біля Запорізької АЕС, а й інші ділянки поблизу Енергодару. Ворог боїться контрнаступу ЗСУ.

Про це заявив мер Енергодару Дмитро Орлов.

“Якщо до цього моменту заміновано було виключно берегову лінію та територію по периметру атомної станції, то зараз вони перейшли до мінування навколишніх сіл, лісосмуг, посадок. Вони бояться контрнаступу ЗСУ і намагаються себе убезпечити”, – сказав він.

При цьому міський голова додав, що росіяни не тримають військової техніки в місті. Її переміщення фіксують у прилеглих селах та на атомній станції.


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