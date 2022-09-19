Росіян більше не пускають до Польщі та країн Балтії за шенгенськими візами

19 вересня набула чинності заборона на в’їзд громадянам РФ із шенгенськими візами до Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

Росіяни не зможуть потрапити на територію зазначених держав незалежно від того, якою країною видана шенгенська віза.

Заборона поширюється на громадян Росії з чинними шенгенськими візами і мета поїздки яких туризм, бізнес, участь у спортивних заходах і транзит.

Проте є й винятки, як і раніше в’їхати до країн можуть представники дипломатичного корпусу, також громадяни Росії, які мають родичів у зазначених країнах.

В Естонії залишається можливість в учнів, які мають короткострокову навчальну візу, та у власників робочої візи. Стосовно останньої важливо, щоб робота була зареєстрована.

Також залишається можливість в’їхати з гуманітарних міркувань. Наприклад, на похорон, для лікування тяжкого захворювання тощо.

Через Литву росіяни, як і раніше, зможуть їздити до Калінінградської області і назад транзитними поїздами.