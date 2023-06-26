Росія вночі масовано атакувала ракетами та дронами: знищено 13 повітряних цілей

У ніч на 26 червня російські війська атакували територію України за допомогою іранських ударних безпілотників та ракет, протиповітряна оборона знищила переважну частину повітряних цілей.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

“Уночі 26 червня 2023 року російські окупанти атакували Україну переважно з південного напрямку.

Здійснено пуски трьох крилатих ракет «Калібр» із підводного човна в Чорному морі та вісьмох ударних безпілотників іранського виробництва «Shahed-136/131» із східного узбережжя Азовського моря.

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування “Південь” знищено дві крилаті ракети «Калібр» та 7 ударних БпЛА типу “шахед”, – йдеться у повідомлені.

Крім того, противник атакував з північного напрямку чотирма безпілотними літальними апаратами невстановленого типу (імовірно ударні). Усі дрони знищено у зоні відповідальності повітряного командування “Центр”.