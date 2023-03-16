Російські війська знизили темп своїх операцій на фронті, – ISW

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), російські війська знизили темп своїх операцій на фронті в Україні порівняно з попередніми тижнями.

Аналітики вважають, що російським військам вдалося досягти лише мінімальних тактичних успіхів на фронті в Луганській області, а українські сили змогли здійснити контратаки і відновити контроль над територіями.

Звіт також вказує на те, що наступ групи “Вагнера” на Бахмут наближається до кульмінації, але російським військам може довестися задіяти значні резерви, щоб запобігти цій кульмінації.

Російські війська можуть задіяти повітряно-десантні полки, а також інші регулярні підрозділи, однак, самого наступу “Вагнера” може бути недостатньо для захоплення Бахмута. Наступ на інших ділянках фронту також не є успішним.

Основне з аналізу ISW на 15 березня:

Здається, загальний темп операцій російських військ в Україні знизився порівняно з попередніми тижнями.

Група “Вагнера” здається, наближається до кульмінації свого наступу на Бахмут.

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