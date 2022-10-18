Суспільство

Ракетний терор може привести до відключень електроенергії та води по всій Україні

18 Жовтня 2022 11:21
122
війна, електроенергія

Ракетні обстріли енергетичної інфраструктури з боку росіян можуть привести до відключень електроенергії та води по всій Україні.

Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко під час телемарафону.

“У нас критична ситуація по всій країні зараз. У нас залежить один регіон від іншого… Тому треба готуватися до того, що як електроенергії, так і водопостачання чи теплопостачання”, – сказав він.

За його словами, сьогодні в результаті ракетних обстрілів постраждали об’єкти енергетичної інфраструктури. “Насамперед, в Житомирській області один з об’єктів зруйнований”, – сказав він та додав, в Житомирі зараз відсутні електрика та вода.

Тимошенко повідомив, що також постраждали об’єкти інфраструктури в Миколаєві та Дніпрі.

“По місту Києву було влучання в великий об’єкт енергетичної сфери. Зруйновано багато чого на цьому об’єкті. Зараз на Троєщині та в деяких районах міста відсутнє водопостачання та електропостачання”, – сказав він та додав, що незабаром воду та світло відновлять.

За його словами, в Україні “у найближчому майбутньому будуть важкі часи” і можливі віялові відключення електроенергії.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
18 Жовтня 2022 15:15
13

Рада збільшила воєнні видатки держбюджету-2022 ще на 387 млрд грн
18 Жовтня 2022 15:33
15

В Україні запрацював державний інтернет-магазин дров
18 Жовтня 2022 14:58
27

“Харківводоканал” отримав два потужні генератори
18 Жовтня 2022 14:28
31

ДСНС оприлюднила фото ліквідації наслідків ворожих обстрілів у Києві
18 Жовтня 2022 14:17
75

СБУ розповіла деталі розслідування щодо знищення АН-225 “Мрія”
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Україна має негайно укласти угоду з Маском
Александр КИРШ

После 10 октября: момент истины
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін просто вбиває, а не мститься
Юрій БУТУСОВ

У России осталась только пропаганда
Александр КИРШ

Как разоблачили блефанутого
Александр КИРШ

Смелого путин боится 
усі думки