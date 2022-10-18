Ракетний терор може привести до відключень електроенергії та води по всій Україні

Ракетні обстріли енергетичної інфраструктури з боку росіян можуть привести до відключень електроенергії та води по всій Україні.

Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко під час телемарафону.

“У нас критична ситуація по всій країні зараз. У нас залежить один регіон від іншого… Тому треба готуватися до того, що як електроенергії, так і водопостачання чи теплопостачання”, – сказав він.

За його словами, сьогодні в результаті ракетних обстрілів постраждали об’єкти енергетичної інфраструктури. “Насамперед, в Житомирській області один з об’єктів зруйнований”, – сказав він та додав, в Житомирі зараз відсутні електрика та вода.

Тимошенко повідомив, що також постраждали об’єкти інфраструктури в Миколаєві та Дніпрі.

“По місту Києву було влучання в великий об’єкт енергетичної сфери. Зруйновано багато чого на цьому об’єкті. Зараз на Троєщині та в деяких районах міста відсутнє водопостачання та електропостачання”, – сказав він та додав, що незабаром воду та світло відновлять.

За його словами, в Україні “у найближчому майбутньому будуть важкі часи” і можливі віялові відключення електроенергії.