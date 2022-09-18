Суспільство

П’яні та втомлені російські військові, які втекли з України, бродять вулицями Бєлгорода, – Тhe Guardian

18 Вересня 2022 12:12
256

У російському обласному центрі, що неподалік кордону з Україною, відчувається атмосфера війни. Бєлгород наповнений військовими, які втекли від контрнаступу ЗСУ.

Про це йдеться в репортажі британського журналіста Ендрю Рота із Тhe Guardian.

“У Бєлгороді, на півдні Росії, всього за милі від кордону з Україною ігнорувати війну стало неможливо. Кілька разів на день над головою вириваються снаряди ППО. На кордоні російські та українські військові стоять у полі зору один одного”, – йдеться в матеріалі.

Репортер повідомляє про натовпи російських військових, які “бродять вулицями Бєлгорода” після відступу від української контратаки.

“Російські солдати з Осетії пізно ввечері блукають незнайомими вулицями повз Спасо-Преображенський собор. Здається, вони невпевнено стоять на ногах – п’яні або втомлені”, – розповідає репортер.

Загарбники, з якими зустрівся британець, з лютого воювали в Україні, дислокувалися в селі Великі Проходи, на північ від Харкова. Минулого тижня окупанти отримали терміновий наказ тікати назад до Росії. Тепер окупанти тиняються вулицями Бєлгорода, шукаючи, де поїсти.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Новости про меньшее зло
Александр КИРШ

Письмо в мордор
Віталій ПОРТНИКОВ

Швеція голосує за ультраправих
Юрій БУТУСОВ

Путін відновив сталінські штрафбати
усі думки
ТОП-новини
18 Вересня 2022 17:40
96

Росія переміщує велику кількість зенітних ракет з Санкт-Петербурга у бік України, – Yle
18 Вересня 2022 18:40
3

У рф проводять заходи “внутрішньої самомобілізації” для відправки на війну, – Генштаб
18 Вересня 2022 18:03
31

Рашисти обстріляли Дніпропетровщину: двоє чоловіків загинули (фото)
18 Вересня 2022 17:00
99

Алла Пугачова: Прошу зарахувати мене до лав “іноагентів”
18 Вересня 2022 16:41
49

Жодних сенсів ні в переговорах, ні в зустрічі Зеленського з путіним абсолютно немає, – Подоляк
Останні новини
усі новини