П’яні та втомлені російські військові, які втекли з України, бродять вулицями Бєлгорода, – Тhe Guardian

У російському обласному центрі, що неподалік кордону з Україною, відчувається атмосфера війни. Бєлгород наповнений військовими, які втекли від контрнаступу ЗСУ.

Про це йдеться в репортажі британського журналіста Ендрю Рота із Тhe Guardian.

“У Бєлгороді, на півдні Росії, всього за милі від кордону з Україною ігнорувати війну стало неможливо. Кілька разів на день над головою вириваються снаряди ППО. На кордоні російські та українські військові стоять у полі зору один одного”, – йдеться в матеріалі.

Репортер повідомляє про натовпи російських військових, які “бродять вулицями Бєлгорода” після відступу від української контратаки.

“Російські солдати з Осетії пізно ввечері блукають незнайомими вулицями повз Спасо-Преображенський собор. Здається, вони невпевнено стоять на ногах – п’яні або втомлені”, – розповідає репортер.

Загарбники, з якими зустрівся британець, з лютого воювали в Україні, дислокувалися в селі Великі Проходи, на північ від Харкова. Минулого тижня окупанти отримали терміновий наказ тікати назад до Росії. Тепер окупанти тиняються вулицями Бєлгорода, шукаючи, де поїсти.