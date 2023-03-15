При Міноборони створили Департамент із питань запобігання корупції

Міністерство оборони України створило Департамент з питань запобігання корупції, куди закликає звертатися громадськість у разі виявлення зловживань чи корупційних ризиків у сфері оборонних закупівель.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Цей Департамент створили з антикорупційного підрозділу Міноборони, розширивши штат. Міністерство анонсувало, що незабаром буде оголошено про вакантні посади до цього підрозділу.

Виконувач обов’язків директора Департаменту Сергій Степанян заявив, що ключова мета департаменту — реалізувати принцип нульової толерантності до корупції.

«Загалом, закликаю усіх — військовослужбовців, бізнес, журналістів, громадських експертів й активістів: якщо ви бачите ознаки корупційних проявів у секторі оборони, прошу надавати інформацію», — сказав Степанян.

Повідомити про можливі порушення можна через:

спеціальну телефонну лінію: +38 044 271 39 86;

електронну пошту: [email protected];

пошту: Повітрофлотський проспект, 6, Київ-168, 03168 або скринька «Для кореспонденції» на бюро перепусток Міністерства оборони України. У разі направлення повідомлення поштою або у скриньку в ньому слід робити позначку: «Про корупцію»;

особистий прийом громадян начальником Департаменту щосереди з 10 до 13 години, запис за телефоном (044) 454-44-21;

заповнення on-line форми.