Суспільство

При Міноборони створили Департамент із питань запобігання корупції

15 Березня 2023 14:38
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корупція, міноборони

Міністерство оборони України створило Департамент з питань запобігання корупції, куди закликає звертатися громадськість у разі виявлення зловживань чи корупційних ризиків у сфері оборонних закупівель.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Цей Департамент створили з антикорупційного підрозділу Міноборони, розширивши штат. Міністерство анонсувало, що незабаром буде оголошено про вакантні посади до цього підрозділу.

Виконувач обов’язків директора Департаменту Сергій Степанян заявив, що ключова мета департаменту — реалізувати принцип нульової толерантності до корупції.

«Загалом, закликаю усіх — військовослужбовців, бізнес, журналістів, громадських експертів й активістів: якщо ви бачите ознаки корупційних проявів у секторі оборони, прошу надавати інформацію», — сказав Степанян.

Повідомити про можливі порушення можна через:

  • спеціальну телефонну лінію: +38 044 271 39 86;
  • електронну пошту: [email protected];
  • пошту: Повітрофлотський проспект, 6, Київ-168, 03168 або скринька «Для кореспонденції» на бюро перепусток Міністерства оборони України. У разі направлення повідомлення поштою або у скриньку в ньому слід робити позначку: «Про корупцію»;
  • особистий прийом громадян начальником Департаменту щосереди з 10 до 13 години, запис за телефоном (044) 454-44-21;
  • заповнення on-line форми.

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