Суспільство

Попри надскладні умови ЗСУ продовжують наступ, – Залужний

20 Липня 2023 20:43
читать на русском →
війна, Залужний

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це повідомляється у соцмережах Залужного.

Головнокомандувач детально розповів про оперативну обстановку по всій лінії фронту.

“Збройні Сили України, попри надскладні мінні поля противника, протитанкові загородження та систему вогневого ураження, методично знищують сили ворога та продовжують ведення наступальних дій задля деокупації нашої території. На декількох напрямках маємо успіхи. Наші воїни – Герої”, – повідомив Залужний.

Сторони окремо обговорили питання постачання військової допомоги Україні, зокрема техніки та боєприпасів.

“Вдячний генералу Міллі та всьому народу США за міцну підтримку та діалог, який продовжуватимемо й надалі”, – зазначив головнокомандувач.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
20 Липня 2023 22:45

Зеленський запропонував прем’єру розглянути заміну Ткаченка

20 Липня 2023 21:27

Військові адміністрації просять 12,8 мільярдів для впровадження нових систем оповіщення
20 Липня 2023 20:43

Попри надскладні умови ЗСУ продовжують наступ, – Залужний
20 Липня 2023 19:52

У колишньому храмі УПЦ МП знайшли 2 мільйони готівки “особистих заощаджень” митрополита
20 Липня 2023 18:22

Націоналізація. НБУ прийняв рішення вивести Сенс Банк з ринку

Останні новини
усі новини

Думки

Микола КНЯЖИЦЬКИЙ

Кіно про Паровоза – символ загрозливої деградації

Сергій ТРОНЬ

Нові криптопроєкти у світі – варіантів для вкладень дедалі більше

Александр КИРШ

Украина в НАТО вместо США,или Новое заявление Трампа

Александр КИРШ

“Вова, скажи дядям спасибо”

Александр КИРШ

НАТО предлагает Украине не корейский вариант раздела страны, а германский

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Ми і НАТО

усі думки