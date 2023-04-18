Суспільство

По всій Росії скасували ходу “Безсмертного полку”

18 Квітня 2023 12:56
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росія

У Росії відмовилися від традиційної ходи “Безсмертного полку”, яку щороку проводили до 9 травня.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами співголову центрального штабу “Безсмертного полку” депутатки держдуми РФ Олени Цунаєвої, цього року в РФ вуличної ходи не буде.

“Не буде. Наразі вже низка регіонів відмовилися через загрозу, зокрема Крим. Це все-таки єдина неподільна історія, хода “Безсмертний полк”, якщо десь у людей немає такої можливості, давайте використовувати інші варіанти “, – сказала Цунаєва.

Вона запропонувала усім охочим розмістити фотографії своїх родичів-ветеранів у соціальних мережах, на одязі, на автомобілях та на сайті “Безсмертного полку”.

2022 року, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, акція “Безсмертний полк” проводилася, а у Москві в ній брав участь російський диктатор Володимир Путін.


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