Перші групи пілотів вже відправилися до Великої Британії для навчання на F-16 — Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що перші групи українських пілотів уже відправлені до Великої Британії для навчання на винищувачах F-16.

Про це Шмигаль повідомив за результатами розмови з британським міністром закордонних справ Джеймсом Клеверлі.

Український прем’єр подякував Великій Британії за непохитну підтримку, лідерство у створенні «коаліції винищувачів» та за готовність навчати українських пілотів.

«Перші групи вже відправлені до Британії. На полі бою ЗСУ переформатовуються під стандарти НАТО. Під час саміту організації Україна має почути меседжі про наше майбутнє в Альянсі», — наголосив Шмигаль.