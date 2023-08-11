Суспільство

Окупанти зосередили штурми в напрямку Куп’янська, – Череватий

11 Серпня 2023 11:03
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війна

Російські окупаційні війська зосередили всі штурмові сили на Куп’янському напрямку східного фронту та не проводили штурмів на Лиманському напрямку, але активно використовували авіацію та артилерію. Натомість Сили оборони продовжують наступати навколо Бахмута та знищили там 5 танків та 7 БМП.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

“За цю добу ворог пʼять разів намагався атакувати на Куп’янському напрямку. 502 рази обстрілював нас всіма видами артилерії, 15 авіаударів. Під час відбиття ворожих атак було знищено 21 окупанта, 91 зазнав поранень, 2 потрапили в полон”, — повідомив Сергій Череватий.

Череватий додав, що ЗСУ знищили два російські танки, три гармати, самохідну гармату 2С7 “Піон”, самохідний міномет “Тюльпан”, безпілотник “Орлан-10”, два дрони-камікадзе “Ланцет” та три польові склади з боєприпасами.

“Вибудована ефективна система оборони. Вона скажемо так, ще прийняті деякі рішення, щоб її посилити. Ситуація звичайно важка з огляду на потужність угруповання ворога, але контрольована”, — заявив Сергій Череватий.

На Лиманському напрямку, за словами речника, за останню добу боїв не було, армія РФ активно била з артилерії та авіації по мирним населеним пунктам.

“В них зараз головний напрямок Куп’янський. Це пріоритетний напрямок де вони зараз концентруються”, — розповів Сергій Череватий.

Череватий додав, що російські війська за останні дні почали використовувати більше дронів.

“Кожна дія викликає протидію. У нас потужно працюють спеціальні розрахунки які знищують дрони камікадзе. Працюють дронові сітки та працює радіоелектронна боротьба. Зараз це посилення увага нашого розгортання наших сил”, — повідомив Сергій Череватий.


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