Суспільство

Окупанти зібрали на лимано-куп’янському напрямку понад 100 тисяч солдатів – Череватий

17 Липня 2023 20:44
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війна

Російські загарбники зібрали на лимано-куп’янському напрямку понад 100 тисяч солдатів.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

“На лимано-куп’янському напрямку ворог зосередив дуже потужне угруповання – більше 100 тисяч особового складу, понад 900 танків, більше 555 артилерійських систем, 370 РСЗВ.

Для розуміння – на піку чисельності радянських військ в Афганістані було 120 тисяч.

Ворог сконцентрував там десантні підрозділи, найкращі мотопіхотні підрозділи, як резерв територіальні війська, ПВК”, – сказав Череватий.

Він наголосив, що українські воїни тримають оборону і не дають ворогу остаточно перехопити ініціативу.


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