Суспільство

Обмеження електроенергії на Харківщині будуть і поза графіками, – Укренерго

2 Листопада 2022 11:33
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електроенергія

У Сумській, Харківській та Полтавській областях тимчасово припинили дію узгоджених графіків відключення електроенергії – їх виявилося замало для підтримки стабільної роботи енергосистеми.

Про це заявили в «Укренерго».

«На жаль, графіків погодинних відключень сьогодні для підтримки стабільної роботи енергосистеми недостатньо. Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» вимушений надати з 11:00 операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Сумській, Харківській та Полтавській областях. Дію графіків погодинних відключень в цих областях тимчасово припинено», – повідомили у компанії.

Тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкоджені обстрілами.


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