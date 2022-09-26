Новомобілізовані росіяни звертаються на гарячу лінію для здачі в полон, — ГУР

У зв’язку з оголошеною у росії «частковою мобілізацією» на гарячу лінію проєкту «Хочу жити» щодо здачі в полон зросла кількість звернень новомобілізованих росіян.

Про це повідомив в ефірі телемарафону представник розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Він розповів, що наразі багато звернень на гарячу лінію надходять від новомобілізованих росіян чи навіть від тих, хто ще не мобілізований.

«Тобто дзвонять: якщо мене мобілізують, які мої дії, що я маю зробити, як правильно здатися… Такі випадки є», — розповів Юсов.

На його думку, мобілізація у росії буде відбуватися у декілька хвиль.Тому ті росіяни, які не отримали повістку зараз, можуть отримати її пізніше. Частину новомобілізованих з малою підготовкою відправляють фактично одразу на фронт для поповнення втрат, ще частину — залишатимуть для створення нових підрозділів і формувань.

За словами Юсова, мобілізація мільйона людей, як зазначають російські ЗМІ, у короткостроковій перспективі виглядає «дещо фантастично». Однак цифра у 300 тисяч «вкладається у плани».

Юсов зазначив, що гарячою лінією для здачі у полон можуть скористатися і мешканці окупованих територій України, яких проти волі можуть призвати до лав окупаційної армії. Наприклад, останнім часом надходить багато дзвінків від мобілізованих жителів окупованого Криму.

«Так що проєкт “Хочу жити” — це проєкт і для росіян, які переосмислили та обрали життя, а не смерть за путіна та невідомі ідеали “русского мира”, і для інших, які стали жертвами рашистів та путінської військової машини», — зазначив він.