Суспільство

Нотр-Дам після масштабної пожежі планують відкрити у 2024 році

3 Лютого 2023 21:52
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франція

Собор Паризької Богоматері планують відкрити уже в 2024 році, однак це відбудеться не раніше Олімпійських ігор у Парижі наступного року.

Про це повідомляє France24.

Також відомо, що до кінця 2023 року планується повернути шпиль собору. Його було виготовлено з тих самих вихідних матеріалів: 500 тонн дубової деревини для конструкції та 250 тонн свинцю для покриття та прикрас.

При цьому, за даними експертів, вся реконстркція буде завершена не раніше грудня 2024. Орієнтовно, сам Нотр-Дамвідкриють 8 грудня. З цього слідує, що гості Олімпійських ігри 2024 року в Парижі не зможуть його відвідати.

Масштабна пожежа в Соборі паризької Богоматері сталася у квітні 2019 року. Імовірно, причиною могла стати проблема з електричною мережею. Пожежу гасили протягом 14 годин, вона серйозно пошкодила історичну будівлю.


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