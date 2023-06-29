Наєв зкликав жителів прикордоння Сумщини виїхати через постійні російські обстріли

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв закликав жителів прикордоння Сумщини виїхати в безпечніші райони через постійні російські обстріли. Абсолютну більшість жертв і постраждалих становлять місцеві мешканці, приватні будинки та цивільні установи.

Про це йдеться у заяві Командування Об’єднаних Сил ЗСУ.

Військові розповіли, що окупанти майже щодня тероризують територію Сумщини, відкриваючи вогонь з РСЗВ, артилерії та завдаючи ударів із повітря керованими авіаційними боєприпасами. Одна з таких бомб розвалила дитячий садок у селі поблизу кордону.

Так, Сумський напрямок залишається найбільш небезпечним у Північній операційній зоні. А населені пункти Писарівка, Білопілля, Юнаківка майже щодня з’являються у зведеннях щодо обстрілів.

«Особисто переконав одну родину місцевих жителів терміново виїхати, тому що була безпосередня небезпека. Наразі закликаю всіх громадян, які живуть у прикордонних районах Сумщини, виїхати», — закликав Наєв.

Він наголосив, що Сили оборони України надійно утримують свої позиції та займаються щоденною бойовою роботою. Що ближче до кордону — то більша щільність ворожих обстрілів.

Командувача зазначив, що акумулювання зусиль усіх державних структур у такій ситуації — найбільш ефективний шлях долання наслідків російських обстрілів.

«Влада на місцях знає алгоритми та шляхи евакуаційних заходів. Для цього є все. Закликаю всіх: будь ласка, виїжджайте для того, щоб зберегти своє життя! А Сили оборони продовжать боронити українську землю», — сказав Наєв.