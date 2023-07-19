Наєв розповів про посилення оборони Чернігівщини: 40 км протитанкового рову, більш ніж 30 тис. мінних пасток

ЗСУ посилюють ділянку кордону на півночі України. Зокрема на Чернігівщині вирито протитанкові рови й розміщено мінні пастки.

Про це заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

“Ми знаємо, що на територію Білорусі останнім часом прибувають найманці ПВК Вагнера. Але вже зараз ми реагуємо та створюємо такі умови, щоб державний кордон України був повністю непрохідним для ворожих сил. Зокрема на Чернігівщині тільки на одному з напрямків вирито понад 40 км протитанкового рову. Утворено понад 30 тисяч усіляких мінних пасток для ворожих сил”, – повідомив він.

За його словами, ділянки державного кордону додатково посилять невибуховими та вибуховими загородженнями, які будуть несподіванками для ворога.

“Якщо вони (окупанти) намагатимуться ступити своїм брудним чоботом на українську землю – їх чекатиме смерть”, – наголосив Наєв.