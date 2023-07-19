Суспільство

Наєв розповів про посилення оборони Чернігівщини: 40 км протитанкового рову, більш ніж 30 тис. мінних пасток

19 Липня 2023 18:10
читать на русском →
війна

ЗСУ посилюють ділянку кордону на півночі України. Зокрема на Чернігівщині вирито протитанкові рови й розміщено мінні пастки.

Про це заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

“Ми знаємо, що на територію Білорусі останнім часом прибувають найманці ПВК Вагнера. Але вже зараз ми реагуємо та створюємо такі умови, щоб державний кордон України був повністю непрохідним для ворожих сил. Зокрема на Чернігівщині тільки на одному з напрямків вирито понад 40 км протитанкового рову. Утворено понад 30 тисяч усіляких мінних пасток для ворожих сил”, – повідомив він.

За його словами, ділянки державного кордону додатково посилять невибуховими та вибуховими загородженнями, які будуть несподіванками для ворога.

“Якщо вони (окупанти) намагатимуться ступити своїм брудним чоботом на українську землю – їх чекатиме смерть”, – наголосив Наєв.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
19 Липня 2023 18:34

“Зерновий коридор” не буде у безпеці, якщо ООН не почне працювати, – Зеленський

19 Липня 2023 18:30

РФ пригрозила вважати військовими цілями судна, що прямуватимуть до портів України
19 Липня 2023 17:04

“Те, що відбувається на фронті, це ганьба”: з’явилося звернення Пригожина до найманців у Білорусі
19 Липня 2023 15:28

Зернові термінали двох портів Одещини зазнали серйозних пошкоджень (фото)
19 Липня 2023 14:50

Білоруський Червоний Хрест краде українських дітей

Останні новини
усі новини

Думки

Сергій ТРОНЬ

Нові криптопроєкти у світі – варіантів для вкладень дедалі більше

Александр КИРШ

Украина в НАТО вместо США,или Новое заявление Трампа

Александр КИРШ

“Вова, скажи дядям спасибо”

Александр КИРШ

НАТО предлагает Украине не корейский вариант раздела страны, а германский

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Ми і НАТО

Александр КИРШ

Newsweek: США тайно согласовали российскую агрессию против Украины

усі думки