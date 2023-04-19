Суспільство

Найближчими днями в Україні очікуються короткочасні дощі

19 Квітня 2023 14:16
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У четвер, 20 квітня, у західних областях України очікуються помірні, невеликі дощі, у південних регіонах удень подекуди місцями грози, повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, удень 8-13°, на Закарпатті 14-19°; у південній частині вночі 6-11°, удень 10-15°.

На високогір’ї Карпат невеликий дощ, уночі з мокрим снігом; температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°.

У Києві в четвер, 20 квітня, удень і вночі очікується невеликий дощ. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8°, удень 10-12°.

У п’ятницю, 21 квітня, у південній частині України та східних областях очікуються короткочасні дощі, подекуди з грозами, на решті території місцями невеликий дощ, уночі в більшості західних і північних областей без опадів.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, у південній частині до 10°; удень 11-16°, на півдні та Закарпатті до 19°.

На високогір’ї Карпат місцями невеликий дощ із мокрим снігом; температура вночі та вдень 1-6° тепла.

У Києві в п’ятницю, 21 квітня, вночі без опадів, удень місцями невеликий дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, удень 13-15°.


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