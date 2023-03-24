Нацгвардія стала одним із ключових елементів системи захисту держави – Зеленський під час участі у випуску молодих офіцерів

Україна зараз перебуває на вирішальному етапі боротьби за свою незалежність, та суверенітет. І наша країна обов’язково досягне довготривалої безпеки, свободи й миру.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час церемонії випуску офіцерів у Київському інституті Національної гвардії.

Він наголосив, що Нацгвардія стала одним із ключових елементів загальної системи захисту нашої держави, який не дає ворогу здолати Україну. І протягом років війни на Донбасі, і з перших хвилин повномасштабного вторгнення Росії нацгвардійці проявляють справжню українську силу та роблять усе, щоб Україна вистояла.

“Ми зараз – на вирішальному етапі боротьби за нашу незалежність, суверенітет, боротьби за Україну, яка триває протягом століть, яка стала змістом життя різних поколінь нашого народу”, – заявив Зеленський.

Глава держави підкреслив, він не має сумнівів, що “нам вдасться захистити Україну й вибороти для українського народу довготривалу безпеку, свободу й мир”.

“Ми повинні зробити все, щоб пришвидшити цей результат, пришвидшити нашу перемогу. Я вірю, що ваші дії наближатимуть нашу спільну українську мету. І нехай ваш характер проявить свою сталевість у боротьбі з окупантом”, – сказав Зеленський.

Своєю чергою президент висловив подяку всім бійцям, керівництву, офіцерам Національної гвардії України, харківській Національній академії НГУ та Київському інституту НГУ.

В ОП зазначили, що з перших днів збройної агресії Росії проти України особовий склад цих навчальних закладів брав активну участь у відсічі ворогу.