На Говерлі через влучання блискавки загинули чоловік та 11-річна дівчинка

На горі Говерла 6 липня двоє людей загинули від влучання блискавки, з-поміж них — дівчинка віком 11 років.

Про це повідомили в ДСНС.

Близько 15:00 Служба порятунку отримала повідомлення від медиків про те, що на синьому маршруті Говерли внаслідок влучання блискавки постраждало троє людей, з них дівчинка орієнтовно 11 років.

Прибувши до місця події рятувальники виявили дівчинку та чоловіка вже без ознак життя. Жінку в шоковому стані супроводили до поста Заросляк інші учасники групи туристів і передали медикам.

Загиблих рятувальники транспортують до поста Заросляк.