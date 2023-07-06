Суспільство

На Говерлі через влучання блискавки загинули чоловік та 11-річна дівчинка

6 Липня 2023 21:11
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дснс

На горі Говерла 6 липня двоє людей загинули від влучання блискавки, з-поміж них — дівчинка віком 11 років.

Про це повідомили в ДСНС.

Близько 15:00 Служба порятунку отримала повідомлення від медиків про те, що на синьому маршруті Говерли внаслідок влучання блискавки постраждало троє людей, з них дівчинка орієнтовно 11 років.

Прибувши до місця події рятувальники виявили дівчинку та чоловіка вже без ознак життя. Жінку в шоковому стані супроводили до поста Заросляк інші учасники групи туристів і передали медикам.

Загиблих рятувальники транспортують до поста Заросляк.


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