Суспільство

На Харківщині знизився рівень захворюваності на грип та ГРВІ

26 Грудня 2022 13:58
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З 19 по 25 грудня на Харківщині знизився рівень захворюваності на грип та ГРВІ трохи більше ніж на 8%. Показник захворюваності нижче тогорічного майже у чотири рази та не перевищує показник епідемічного порогу.

Таку статистику на 26 грудня наводить обласний лабораторний центр.

За цей період на Харківщині захворіли 1905 людей, з них — 660 дітей до 17 років.

“Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню. Проти грипу станом на 25 грудня вакцинувалися 1390 людей, з них 1057 — з груп ризику, у тому числі 1027 медичних працівників та 24 дитини”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначають у лабцентрі, найвищий показник захворюваності зареєстрували у Красноградському районі, найнижчий — в Ізюмському.

Всього з початку епідсезону на грип та застудні вірусні інфекції на Харківщині захворіли 26 тисяч 584 людини, з них — 7 тисяч 807 дітей. Коронавірусну інфекцію виявили у 1210 людей.

Також минулого тижня лікарі виявили перші три випадки грипу А у дітей до 14 років.


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