Суспільство

На Харківщині змінили правила продажу алкоголю

20 Червня 2023 18:37
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алкоголь, комендантська година

Алкогольні напої не можна буде продавати тільки під час комендантської години.

Про це йдеться у спільному наказі Харківської обласної військової адміністрації та Харківського військового гарнізону від 20 червня.

“Заборонити на території громад Харківської області, які згідно з переліком територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, […] віднесених до “території можливих бойових дій”, торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі […] під час комендантської години”, — сказано у наказі.

Комендантська година у Харкові та більшості громад області діє з 23:00 до 05:00.


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