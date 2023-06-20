На Харківщині змінили правила продажу алкоголю

Алкогольні напої не можна буде продавати тільки під час комендантської години.

Про це йдеться у спільному наказі Харківської обласної військової адміністрації та Харківського військового гарнізону від 20 червня.

“Заборонити на території громад Харківської області, які згідно з переліком територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, […] віднесених до “території можливих бойових дій”, торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі […] під час комендантської години”, — сказано у наказі.

Комендантська година у Харкові та більшості громад області діє з 23:00 до 05:00.