Суспільство

На Бахмутському напрямку обстановка знову загострилась, триває двобій за перехоплення ініціативи, – Маляр

3 Липня 2023 19:55
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війна

На Бахмутському напрямку обстановка знову загострилась, триває двобій за перехоплення ініціативи.

Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

“Сьогодні і ворог намагався наступати на цьому напрямку, але безуспішно. І наші сили оборони – мали певний успіх.

Втім, ситуація змінюється дуже стрімко. Контроль над одними і тими ж позиціями може двічі за добу втрачатись та відновлюватись. Ворог активно реагує на всі наші дії та створює на загрозливих напрямках по три лінії оборони”, – повідомила Маляр.

На південному фланзі в районі Кліщіївки, наші війська з боями, але просуваються. На північному фланзі тривають бої.

В самому Бахмуті також неспокійно. Ворог у місті постійно веде вогонь, намагається зірвати нашу логістику та завдати нам максимальних втрат.

“Водночас наші оборонці не дають ворогу пересуватись по місту та вражають вогнем позиції ворога”, – додала Маляр.


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