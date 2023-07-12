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На 95 році життя помер відомий письменник Мілан Кундера – Головне в Україні
Суспільство

На 95 році життя помер відомий письменник Мілан Кундера

12 Липня 2023 13:25
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Французький письменник чеського походження Мілан Кундера помер у Франції. Автору книги «Нестерпна легкість буття» було 94 роки.

Про це повідомляє чеський суспільний мовник ČT24.

«Разом із Кафкою і Гавелом він був одним із найвідоміших чехів за кордоном. Його романи викликали позитивний відгук, але він також написав низку есе з музики, літератури та філософії», — йдеться в повідомленні.

Смерть письменника також підтвердила прессекретарка бібліотеки Мілана Кундери в його рідному місті Брно Анна Мразова у коментарі для AFP. З її слів, смерть настала вчора, 11 липня.


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