На 95 році життя помер відомий письменник Мілан Кундера

Французький письменник чеського походження Мілан Кундера помер у Франції. Автору книги «Нестерпна легкість буття» було 94 роки.

Про це повідомляє чеський суспільний мовник ČT24.

«Разом із Кафкою і Гавелом він був одним із найвідоміших чехів за кордоном. Його романи викликали позитивний відгук, але він також написав низку есе з музики, літератури та філософії», — йдеться в повідомленні.

Смерть письменника також підтвердила прессекретарка бібліотеки Мілана Кундери в його рідному місті Брно Анна Мразова у коментарі для AFP. З її слів, смерть настала вчора, 11 липня.

Breaking News: Milan Kundera, the author of “The Unbearable Lightness of Being” and a Communist Party outcast in Czechoslovakia, died at 94.https://t.co/AvQasG7PO9 pic.twitter.com/xkMIhrTv5l