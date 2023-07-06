Суспільство

Ми продовжуємо активні наступальні дії, ініціатива на боці ЗСУ – Залужний

6 Липня 2023 20:26
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війна

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це йдеться в дописі Залужного у соцмережах.

Військові обговорили оперативну обстановку на фронті, актуальні потреби Збройних Сил в озброєнні та боєприпасах.

“Українські військові продовжують ведення активних наступальних дій. Ситуація розвивається згідно з планом, ініціатива – у наших руках”, – повідомив Залужний.

Залужний висловив подяку за підтримку та допомогу, а також привітав з Днем незалежності США, який американський народ відзначив напередодні.


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