Суспільство

Мобільні оператори резервуватимуть номери загиблих і зниклих захисників

26 Червня 2023 13:50
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армія, зв'язок

Мобільні оператори резервуватимуть номери загиблих чи зниклих захисників на два роки. Зазвичай через рік без використання номер надходив у продаж.

Через це родичі і близькі загиблих воїнів могли отримати повідомлення від месенджерів про приєднання до них людей, яких уже нема серед живих. Щоб уникнути таких ситуацій, Kyivstar та lifecell запускають функцію резервування номерів загиблих чи зниклих безвісти захисників, повідомив віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Щоб отримати резерв номера:

  • зверніться до служби підтримки оператора. Kyivstar – 0800300466, lifecell – 0800205433.
  • повідомте номер для резерву
  • зазначте, від кого звернення
  • очікуйте SMS з рішенням

Зараз послуга працює в тестовому режимі.


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