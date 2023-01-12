Місце має значення: як обрати стіл і стільці для вітальні

Кожна кімната в домі має своє певне значення. Особливе місце має вітальня, адже вона створюється для того, щоб розслабитися після роботи, приємно провести час з рідними, поспілкуватися з друзями. Саме тому це приміщення дуже важливе для кожної родини. І відповідно облаштовувати його слід обдумано та виважено.
На думку експертів МебельОк обирати меблі для вітальні слід в залежності від багатофункціональності приміщення. Варто слідкувати, щоб кімната не була переповнена непотрібними речами, адже в такому випадку вона буде виглядати захаращеною. Комплекти стіл та стілець для вітальні – це https://www.mebelok.com/uk-ua/stoli-ta-stilci/filter-217-2136/ прекрасний варіант для облаштування.
Обідня зона – комфорт та зручність в домі
Створення гарної та практичної обідньої зони у вітальні означає, що вибрані ідеальні меблі, які придають приміщенню завершеності. В сучасному інтернет магазині представлений великий асортимент виробів на любий смак та гаманець. Однак, навіть самі дорогі комплекти в салоні можна придбати зі суттєвою знижкою та в період проведення святкових акцій.
Центральним елементом простору вважаються столи. При виборі цього предмету варто звернути увагу на:
- Розмір. Стилісти рекомендують впевнитися, що стіл підходить загальній площі приміщення. Перед вибором столу варто зробити заміри вільної площі.
- Форму. У просторій кімнаті чудово виглядають прямокутні столи та стільці зі спинкою. Для малогабаритної вітальні варто розглянути варіанти столу із круглою чи квадратною стільницею.
- Наявність механізму трансформації, завдяки якому збільшується поверхня столу. Такі моделі підходять тим, кому час від часу потрібно розміщувати велику кількість гостей.
- Стиль комплекту. Універсальний варіант – традиційна класика в пастельних відтінках. Для вітальні в стилі прованс підійдуть білі комплекти, які виглядають максимально елегантно.
Якщо при виборі столу звертають увагу в першу чергу на його розмір, то при виборі стільців на їх зручність та ергономічність форм. В гіпермаркеті можна купити готові набори або замовити предмети окремо, поєднавши різні стилі. Основними критеріями вибору стільців вважають їх міцність, зручність та місткість. Меблі із м’якою подушкою – ідеальний варіант для дому, адже вони відповідають всім вимогам.
В салоні Мebelok столи та стільці для вітальні відповідають вимогам та стандартам. Всі вироби виготовлені із безпечних матеріалів, надійно слугують роками та не потребують спеціального складного догляду.