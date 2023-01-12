Місце має значення: як обрати стіл і стільці для вітальні

Кожна кімната в домі має своє певне значення. Особливе місце має вітальня, адже вона створюється для того, щоб розслабитися після роботи, приємно провести час з рідними, поспілкуватися з друзями. Саме тому це приміщення дуже важливе для кожної родини. І відповідно облаштовувати його слід обдумано та виважено.

На думку експертів МебельОк обирати меблі для вітальні слід в залежності від багатофункціональності приміщення. Варто слідкувати, щоб кімната не була переповнена непотрібними речами, адже в такому випадку вона буде виглядати захаращеною. Комплекти стіл та стілець для вітальні – це https://www.mebelok.com/uk-ua/stoli-ta-stilci/filter-217-2136/ прекрасний варіант для облаштування.

Обідня зона – комфорт та зручність в домі

Створення гарної та практичної обідньої зони у вітальні означає, що вибрані ідеальні меблі, які придають приміщенню завершеності. В сучасному інтернет магазині представлений великий асортимент виробів на любий смак та гаманець. Однак, навіть самі дорогі комплекти в салоні можна придбати зі суттєвою знижкою та в період проведення святкових акцій.

Центральним елементом простору вважаються столи. При виборі цього предмету варто звернути увагу на:

Розмір. Стилісти рекомендують впевнитися, що стіл підходить загальній площі приміщення. Перед вибором столу варто зробити заміри вільної площі.

Форму. У просторій кімнаті чудово виглядають прямокутні столи та стільці зі спинкою. Для малогабаритної вітальні варто розглянути варіанти столу із круглою чи квадратною стільницею.

Наявність механізму трансформації, завдяки якому збільшується поверхня столу. Такі моделі підходять тим, кому час від часу потрібно розміщувати велику кількість гостей.

Стиль комплекту. Універсальний варіант – традиційна класика в пастельних відтінках. Для вітальні в стилі прованс підійдуть білі комплекти, які виглядають максимально елегантно.

Якщо при виборі столу звертають увагу в першу чергу на його розмір, то при виборі стільців на їх зручність та ергономічність форм. В гіпермаркеті можна купити готові набори або замовити предмети окремо, поєднавши різні стилі. Основними критеріями вибору стільців вважають їх міцність, зручність та місткість. Меблі із м’якою подушкою – ідеальний варіант для дому, адже вони відповідають всім вимогам.

В салоні Мebelok столи та стільці для вітальні відповідають вимогам та стандартам. Всі вироби виготовлені із безпечних матеріалів, надійно слугують роками та не потребують спеціального складного догляду.