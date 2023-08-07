Суспільство

Куп’янський напрямок минулого тижня був найгарячішим, – Маляр

7 Серпня 2023 09:36
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війна

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що російські окупанти намагаються повернути собі позиції, які вони втратили у Харківській області ще минулої осені. Під час телемарафону вона констатувала, що через це минулого тижня найважче було на куп’янському напрямку.

“Це був напрямок дуже гарячий, ворог намагався пробити нашу оборону. Йому цього не вдалося. Але протистояння було дуже жорстке, – розповіла Маляр. – У них такий план. Вони хочуть у Харківській області повертати території, які втратили”.

За словами Маляр, загалом на фронті ситуація минулого тижня була вкрай складною та напруженою. Стосується це і сходу, і півдня. 

“Ворог для себе обрав основним напрямком саме схід. Наступ там триває ще з січня цього року по декількох напрямках. Це лиманський, куп’янський, авдіївський, мар’їнський і бахмутський напрямок. Весь минулий тиждень схід був епіцентром бойових дій”, – констатувала вона.


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